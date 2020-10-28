Bugün bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar saat kaça kadar açık?

28 Ekim bankalar saat kaça kadar açık? Bugün bankalar açık mı? Bankaların saat kaça kadar açık olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak ve bankalar açık olmayacak. Peki, 28 Ekim günü bankalar saat kaça kadar açık? Bugün bankalar açık mı? İşte EFT veya para işlemleri yapmak isteyenlerin merak ettikleri!
BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Bankalar bugün öğlen saatlerine kadar işlem yapacak. Öğleden sonra resmi tatil nedeniyle bankalar açık olmayacak.
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?
Bankalar tüm Türkiye'de sabah 09.00 itibari ile hizmet vermeye başladı. Korona virüs sebebi ile bazı bankalar hala 10.00 saatlerinden sonra hizmet veriyor olsa da Türkiye genelinde banka çalışma saatleri 09.00 itibari ile başlamaktadır.
Bankalar her zaman 12.30 ile 13.30 saatleri arasında öğle tatili yapmaktadır. Korona virüs salgını döneminde dahi aynı saatler aralığında öğle tatili yapmaktadırlar.