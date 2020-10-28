Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kaç TL? Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı ve açıklamaların ardından 2021 asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Enflasyon tahminlerinin yükselmesiyle birlikte asgari ücret zammının da beklenenden yüksek olması bekleniyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca asgari ücretli işçinin merak ettiği sorunun cevabı!

ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal 2020 yılının son enflasyon raporu toplantısında konuştu. Ümraniye'de bulunan TCMB Ek Yerleşkesinde yapılan toplantıdaki sunumunda Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12.1 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise yüzde 9.4 düzeyene geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 oranında istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.