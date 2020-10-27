524 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 3 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,54 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 520,70 liraya ulaşacak. Eğer zam oranı yüzde 3.79 çıkarsa da 524,72 liralık aile yardımı söz konusu olacak.







EK ÖDEME İLE MAAŞLAR ARTABİLİR

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların tamamını kapsayan bu düzenleme teklifinde, 2008 yılında hayata geçirilen yönetmelik hatırlatıldı. O dönem yapılan düzenlemelerde vergi i iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü oranında maaşlara yansıtılıyor. Maaş arttıkça ödenen rakam tutarı da yükseliyor.

TÜED tarafından dile getirilen düzenleme talebinde ise bu yüzde 4'lük oranın yükseltilmesi isteniyor. TÜED yüzde 4'lük oranın ihtiyacı karşılamadığı ve emeklilere yapılan ek ödeme oranlarının yüzde 8 ile yüzde 10 seviyesinde olması gerektiğini söyledi.