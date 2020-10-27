Milyonlarca emekli ve memur Ocak 2021 zammını beklemeye başladı. Bu anlamda çeşitli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta en az yüzde 3 zam var. Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.79'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 860, memur emeklisi maaşı da 2 bin 921 liraya ulaşacak.
524 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 3 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,54 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 520,70 liraya ulaşacak. Eğer zam oranı yüzde 3.79 çıkarsa da 524,72 liralık aile yardımı söz konusu olacak.
EK ÖDEME İLE MAAŞLAR ARTABİLİR
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların tamamını kapsayan bu düzenleme teklifinde, 2008 yılında hayata geçirilen yönetmelik hatırlatıldı. O dönem yapılan düzenlemelerde vergi i iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü oranında maaşlara yansıtılıyor. Maaş arttıkça ödenen rakam tutarı da yükseliyor.
TÜED tarafından dile getirilen düzenleme talebinde ise bu yüzde 4'lük oranın yükseltilmesi isteniyor. TÜED yüzde 4'lük oranın ihtiyacı karşılamadığı ve emeklilere yapılan ek ödeme oranlarının yüzde 8 ile yüzde 10 seviyesinde olması gerektiğini söyledi.
EK ÖDEME TUTARI 255 TL'DEN 637 TL'YE YÜKSELEBİLİR
Emeklilere yapılan ek ödeme oranları maaşlara göre belirleniyor. Bu çerçevede en yüksek emekli maaşı olan 6 bin 375 TL maaş alan bir kişi ek ödeme ile 255 TL alıyor. Ancak söz konusu düzenlemenin kabul edilmesi durumunda bu rakam 637 TL'ye çıkacak.
Her emekliye ödenen ek ödeme oranı ise emeklilerin aylık maaşlarına göre değişecek ve en düşük artış oranı 1500 TL maaş alan bir emekli için 90 TL olacak. 2000 TL maaş alan bir emekli, ek ödeme düzenlemesi gelmedi durumunda 120 TL ek ödeme almış olacak.
HANGİ EMEKLİLER EK ÖDEME ALIYOR?
Emeklilere ödenen ek ödemeler her emekliye ödenmiyor. Ek ödeme alan emekli grupları; 5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar; Emekli Sandığı(4/c), Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a), Bağ-Kur (4/b).
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI
5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.
5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;
– Emekli Sandığı(4/c),
– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.
Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;
– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,
– 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,
– 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,
– 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,
– 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olan;
a) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım,
b) Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım,
c) Şartlı eğitim ve sağlık yardımı,
d) Okul öncesi eğitime katılan öğrencilere sağlanan yardımlar,
e) Şartlı çocuk sağlık yardımı,
f) Şartlı gebelik yardımı,
g) Şartlı doğum takip ödemesi,
h) Şartlı lohusalık takip ödemesi gibi Hazine tarafından destekli sosyal yardım ödemeleri ek ödeme kapsamına alınmamıştır.
EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?
2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.