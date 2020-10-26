Aylık emekli maaşına göre emekliler en fazla ne kadar kredi çekebilir? 1.500 TL alan emekli 55 bin ve 60 bin TL...



Emekli Kredisi için Sigorta Zorunluluğu Var mı?

Emekli kredisi için yasal olarak bankalara sunulan hayat sigortası zorunluluğu olmasa da yaş durumundan ötürü bu bir şart olarak müşterilere sunulabiliyor. Bankaların kendilerini güvence altına almaları için istenen hayat sigortası, diğer kredi seçeneklerinde zorunlu olmaksızın talep edilebiliyor.

İsteyen müşteri kredisini sigortalatma ya da sigortalatmama hakkına sahip. Fakat bankaya emekli kredisi üzerinden başvuruda bulunulduğunda, banka kendisi için hayat sigortasını zorunlu tutuyorsa bu durumun aksinin uygulanması mümkün olmuyor.

Emekli kredilerinde hayat sigortasının ön planda olmasının en önemli sebebi, herhangi bir vefat durumunda bankanın kalan taksitleri talep etmesi. Eğer kredi kullanan kişinin hayat sigortası varsa herhangi bir vefat durumunda sigorta tarafından kalan taksitler bankaya ödenir.

Eğer hayat sigortası yoksa krediyi kullanan kişinin mirasçıları, vefatın ardından bankaya ödeme yapmak durumunda kalır. Bu seçenekler doğrultusunda bankanın ödeme konusunda kendini garantiye almasının kolaylaştığı gibi krediyi kullanan kişiler için de bir güvence sağlanmış oluyor.