Deniz, demir yolu veya kara taşımacılığında hassas yüklerin zarar görmesini engellemek amacıyla üretilen hava yastıklarını imal etmek üzere 2015 yılında kurulan Atlas Dunnage Ambalaj AŞ, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 11 bin 700 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Firma, 320 çalışanıyla ürettiği ürünlerin yüzde 99'unu ihraç ediyor. Bu ürünlerin yüzde 70'i Amerika'ya, diğer bölümü ise başta Avrupa olmak üzere 30'dan fazla ülkeye gönderiliyor. Geçen yıl 12 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl ihracatını 15 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

"ANADOLU'NUN BİR İLÇESİNDEN BU ÜRETİMİ YAPMAK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Fabrika müdürü Ertan Tandıroğlu, AA muhabirine, üretimlerinin tamamen hava yastığı üzerine olduğunu, dünyada önemli üreticiler arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yenilikçi teknoloji ve kalite odaklı üretimle hava yastıkları ürettiklerini anlatan Tandıroğlu, "Lojistikte kullanılan hava yastıklarını üretiyoruz. Üretimimizin tamamına yakını ihracata gidiyor. Pandemiden dolayı sıkıntılı bir süreç ancak üretime hakim olduğumuz için çok zorlanmıyoruz." dedi.