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    • Ekonomi
    • 26.10.2020 10:25
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    • 26.10.2020 10:25
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    açıkladı: Ekim ayı kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e yükseldi

    ekim ayı kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre ekimde imalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4'e yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 74.9 seviyesinde gerçekleşti.

    İHA
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    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.



    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ekim ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini paylaştı. 2020 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.



    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.
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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası açıkladı: Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e yükseldi