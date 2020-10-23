Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme göre

zayıflarken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.