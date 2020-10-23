ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün merakla beklenen açıklamasında, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti. Tasarının yazılıp oylanmasının biraz zaman alabileceğini belirten Pelosi, seçimden önceye yetişebileceğini söyledi.

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 787 bine düşerek beklentilerden iyi bir sonuç elde ederken, ikinci el konut satışları da eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Artan Kovid-19 vaka sayılarının Avrupa'da yeni tedbirleri gündeme getirmesine karşın, aşı ve tedavi ile ilgili olumlu haber akışı, Avrupa borsalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Fransa'nın bazı kentlerinde gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, İspanya'da da benzer bir uygulamanın ülke genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi.