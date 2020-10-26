Devlete KPSS şartsız ve KPSS ile 100 bin kamu personel alımı için detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda kadrolar ve başvuru şartlarıyla ilgili gelişmeleri haberimizde veriyoruz. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta sunuş konuşmasıyla başladı. Bu hafta da salı günü bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler yapıldıktan sonra bakanlıklar ve kuruluşların 2021 yılı bütçe teklifleri görüşülmeye başlanacak. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personelin atamalarının devam edeceği ifade edildi. 2021'de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak.
Komiser, polis memuru ile bekçi alınacak
İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personelin atamalarının devam edeceği ifade edildi. 2021 bütçesi teklifine göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon liraya olarak belirlendi. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre doktor, uzman doktor, hemşire, eczacı, sağlık memuru başta olmak üzere sağlıkçı alındı. 2021'de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak.
Başarı ödüllendirilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eylül ayının sonunda açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda "işgücü ve istihdam" başlığı altında kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılacağı belirtildi. YEP'in ilgili bölümünde, "Çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır" denilmişti.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Devlete yapılacak 100 binden fazla personel alımının aşağıdaki kadrolara yapılması bekleniyor:
- Doktor
- Sağlık Personeli
- Polis
- Bekçi
- Asker
- Eczacı
- Sağlık memuru
- Öğretmen
Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?
Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür.
Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır. Memurluk dışında başka işlerde çalışan kişilerin işveren tarafından işine son verilmesi durumunda çalışan kişinin ilerleyen yılları için planlama yapmasını zorlaştırırken devlet memurluğu yapanlar kolaylıkla işten çıkartılma, kovulma durumu yaşamazlar. Memurluğun gerektirdiği şekilde iş hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Yüz kızartıcı suç işlenmez ise memuriyet hayatınıza emekli olana kadar devam ettirebilirsiniz.
Memur Alımında Mülakat Nedir?
KPSS Sınavı sonrasında internet üzerinden yapılan atamalar bir yana, eğer memur özel bir kurumun memuriyetine başvuru yapar ise, mülakat adı verilen seçme sistemi devreye girmektedir. Bu sistemde sınav sonrasında gerekli evraklar teslim edilir ve alınacak personel sayısına kadar kurulan seçme komisyonu tarafından adaylar sözlü sınava çağırırlar. Bu sınavda her ne kadar genel kültür ve mesleki bilgi gerektiren sorular sorulabilse de, asıl amaç kişinin devlet memurluğuna uygun olup olmadığının tespitidir. Komisyonlar konuşmasına, hitap tarzına, karakteristik özelliklerine göre mülakata giren adaylara puan verirler. İşte bu puanlar KPSS ve diğer notlar ile birleştirilerek kişinin esas puanı oluşturulur. Tüm yazılı sınavlardan 100 alan bir aday, başvurmuş olduğu meslek için uygun olmayabilir. İşte bu duruma mülakat sınavı ile karar verilmektedir.