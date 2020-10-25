BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ekim Salı 2020 yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler her hafta Salı ve Cuma günleri satışa çıkıyor. Önceden kataloğu inceleyerek alacaklarını belirleyen vatandaşlar birbirinden çeşitli ürünleri stokları tükenmeden erken saatlerde yakalıyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 EKİM 2020 SALI

Bulaşık Makinesi Tableti

• 60 tablet