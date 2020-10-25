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    • 26.10.2020 09:47
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    ürünlerde bu hafta neler var? !

    yine dopdolu. Gıdadan ev tekstiline, giyimden mutfak ürünlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar pek çok ürün uygun fiyatla satışa sunuluyor. ürünler kataloğu 27 Ekim Salı 2020 inceleyenler sabah saatlerinden itibaren markete gitmeyi planlıyor. Stoklarla sınırlı olan BİM aktüel güncel kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ekim Salı 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ekim Salı 2020 yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler her hafta Salı ve Cuma günleri satışa çıkıyor. Önceden kataloğu inceleyerek alacaklarını belirleyen vatandaşlar birbirinden çeşitli ürünleri stokları tükenmeden erken saatlerde yakalıyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 EKİM 2020 SALI

    Bulaşık Makinesi Tableti
    • 60 tablet

    GüldalUltra Çamaşır Suyu
    • 2,5 L

    CifJel Yüzey Temizleyici
    • 2x750 ml

    QuickdishMikrofiber Temizlik Bezi
    • 8'li

    IşılKalıp Sabun
    • Parfüm Serisi
    • 4x110 g

    NaturaloveBambu Kapaklı Cam Kupa

    Avokado Yastık

    DuruDuş Jeli • 2x500 ml

    CupidoÇikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği
    • 750 g
    • Kral Şakir karakterlerinden biri bu pakette, üstelik iki yeni kostümle

    BanabiWasabi Aromalı Soya Soslu Yer Fıstığı
    • 125 g

    Polonez
    Dilimli Hindi Salam
    • 110 g
    • Parça etli

    Delites
    Tam Tahıllı Bisküvi
    • Yaban mersinli
    • Hurmalı

    Frutti
    Meyveli Soda
    • 1 L
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ekim Salı 2020!