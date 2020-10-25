Son dakika faiz depremi: 26 Ekim 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları Merkez Bankası faiz kararlarından sonra merak ediliyor. Bu bağlamda bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti.