Son dakika faiz depremi: 26 Ekim 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları Merkez Bankası faiz kararlarından sonra merak ediliyor. Bu bağlamda bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti.
ZİRAAT BANKASI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Devlet bankaları arasında en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda
Bu kapsamda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve 10.000 TL üzerinden 32 gün sonunda sağlanan getiri rakamları şu şekilde;
* Ziraat Bankası Ekim 2020 dönemi vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde % 11
10.000 TL'ye getiri ise: 10.091,36
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/mevduat-getirisi-hesaplama
Garanti Bankası e vadeli hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 11.50
Odeabank hoşgeldin oksijen hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 12.50
Fİbabanka Kiraz Hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 13.50
Burgan Bank e vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 13.00
İNG Bank Turuncu Ekstralı Hoşgeldin faizi 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranı % 13.00
NOT: VERİLER BANKALARIN RESMİ İNTERNET SİTELERİNDEN ALINMAKTADIR. GÜNCELLEME SONRASI DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI
En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.00 oranında getiri sağlıyor.