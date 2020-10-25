İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı. İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel hastaneler bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların şahsen müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.

Hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kpss şartı aranmaksızın alanında kalifiye olan kimsenin mezuniyet durumu en az ilkokul olmak şartı ile başvuru yapabiliyor. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde yapılan personel lımlarının detayları için haberi inceleyebilirsiniz. İşte İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden hastane personel alımı şartları ve detayları...