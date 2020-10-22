AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.



VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR

İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.



Ödemeyi çalışmayanlar alıyor.



Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.