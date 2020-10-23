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    • 23.10.2020 09:42
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    SON DAKİKA: Araç sahiplerine iyi haber! Benzine indirim yolda

    Son dakika haberine göre petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından na bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim geleceği belirtildi.

    Araç sahiplerine iyi haber! İndirim yolda

    ABD'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan k destek paketine dair belirsizliklerin sürmesinin de etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş sürüyor.

    Dün 41,45 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde 42 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

    Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için indirim gündeme geldi. Piyasa uzmanları bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımak üzere benzinin litre fiyatında 12 kuruş indirim bekliyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Araç sahiplerine iyi haber! Benzine indirim yolda