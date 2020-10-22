Hafta başından bu yana bankacılık sektörü hisselerinin lokomotifliğinde yükselişini sürdüren Borsa İstanbul dün de açılışta yüzde 0,86 oranında yükselişle 1.220,88 puan ile 7 Şubat'tan beri en yüksek seviyesini gördü.
Uzmanlar, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu havayı desteklediğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.