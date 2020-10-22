



5G konusu da dünyada çok tartışılıyor. Bu konuda yerli ve milli teknolojiler kullanmak çok önemli. Bu konuda geride kalmıyoruz. Dünya ile birlikte zamanı geldiğinde biz de 5G'ye geçeceğiz.

Biz bakanlık olarak dünyanın en büyük projeleri yapıyoruz. Ülkenin her noktasında projelerimizi yapıyoruz. Bunları yaparken de akıllı şehir ve sağlıklı şehirler için de projeler üretiliyor. Mikromobilite çalışmaları da yoğun olarak ilerliyor. Bu konu çok önemli bizim için. Akıllı şehir tasarımı ve gelişiminde ülkemiz çok çok ileride. Yaptığımız otoyollarımızı artık akıllı otoyollar şeklinde yapıyoruz. Yol kapasitelerimizi de böylece maksimum fayda ile kullanmaya çalışıyoruz. Şehir içi ulaştırma ve akıllı şehir inşa etme konusunda ülkemiz çok iddialı diyebilirim. Bunlar hayatlarımızı kolaylaştıracak projeler.

TEKNOLOJİ İHRAC EDEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELMEK İSTİYORUZ

Otomobil, uçak, tren ve otobüsleri hepsini entegre etmemiz gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız yapılıyor. Bakanlığımızın amacı baştan insanlarımızın ulaşımını sağlamak. Ekonomik, hızlı ve güvenli olmasına da dikkat ediyoruz. Bunları yaparken de elbette en çok dikkat ettiğimiz şey teknolojimizin yerli ve milli olması. Yani teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelmek istiyoruz.