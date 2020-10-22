Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, "Akıllı teknolojilerin, dijital sistemlerin hapishanelere kadar indiğini göreceğiz. Hapishanedeki tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini sağlayacak bir sistemi kurmaya başladık. Artık tutuklular yakınlarıyla yüz yüze görüşebilecekler" dedi.
Üçüncü Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalaet Bakanlığı ile hapishanelerde dijitalleşme yönünde çalışmalar yaptığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu "Dijitalleşme yeni başlamadı yıllardın verdiği bir birikim. Bu sabah Adalet Bakanımızla birlikte önemli bir programımız vardı. Akıllı teknolojilerin, dijital sistemlerin hapishanelere kadar indiğini göreceğiz. Hapishanedeki tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmelerini sağlayacak bir sistemi kurmaya başladık. Artık tutuklular yakınlarıyla yüz yüze görüşebilecekler. Onlar bulundukları yerde daha sınırlı imkanlarla ulaşabildikleri kantin ihtiyacı olsun, dilekçe ihtiyacı olsun talepleri ile ilgili bir yazılım gerçekleştiriyoruz. Türk Telekom ve Ulaştırma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının hizmetine veriyoruz. Bu da dijital dönüşümde nereye geldiğimizin çok önemli göstergesi" diye konuştu.
ÜLKE OLARAK DİJİTALLEŞME KONUSUNDA ÇOK İDDİALIYIZ
İnsanların hedeflerine en kısa sürede ulaşması için yatırımlar ve planlamalar yapılıyor. Bunları yollarla ve kablolarla yapıyoruz. Bu salgın döneminde iletişimin daha da önemi ortaya çıktı. Dijitalleşmenin gerisinde kalmamız mümkün değil. Bu konuda ülke olarak dijitalleşme konusunda çok iddialıyız diyebiliriz.
5G konusu da dünyada çok tartışılıyor. Bu konuda yerli ve milli teknolojiler kullanmak çok önemli. Bu konuda geride kalmıyoruz. Dünya ile birlikte zamanı geldiğinde biz de 5G'ye geçeceğiz.
Biz bakanlık olarak dünyanın en büyük projeleri yapıyoruz. Ülkenin her noktasında projelerimizi yapıyoruz. Bunları yaparken de akıllı şehir ve sağlıklı şehirler için de projeler üretiliyor. Mikromobilite çalışmaları da yoğun olarak ilerliyor. Bu konu çok önemli bizim için. Akıllı şehir tasarımı ve gelişiminde ülkemiz çok çok ileride. Yaptığımız otoyollarımızı artık akıllı otoyollar şeklinde yapıyoruz. Yol kapasitelerimizi de böylece maksimum fayda ile kullanmaya çalışıyoruz. Şehir içi ulaştırma ve akıllı şehir inşa etme konusunda ülkemiz çok iddialı diyebilirim. Bunlar hayatlarımızı kolaylaştıracak projeler.
TEKNOLOJİ İHRAC EDEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELMEK İSTİYORUZ
Otomobil, uçak, tren ve otobüsleri hepsini entegre etmemiz gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız yapılıyor. Bakanlığımızın amacı baştan insanlarımızın ulaşımını sağlamak. Ekonomik, hızlı ve güvenli olmasına da dikkat ediyoruz. Bunları yaparken de elbette en çok dikkat ettiğimiz şey teknolojimizin yerli ve milli olması. Yani teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelmek istiyoruz.
DİJİTALLEŞMEYE KATKI VEREN GENÇLERİMİZE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ
Dijitalleşme doğal olarak girişimcilerin de yolunu açtı. Gençlerimiz de evlerinden dijitalleşme yönünde önemli adımlar atabiliyor. Bakanlık olarak bizler de gençlerimize destek oluyoruz. Biz bu konuda onların önünü açacak uygulamaları yapmak için buradayız. Dediğimiz gibi amacımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak.
Transit lojistik gelirlerimizi de artıracak projelerimiz var. Özellikle demiryolunda yüzde 5'lerdeyiz. Bunu kısa zamanda yüzde 10 ve 20'lere çıkarma konusunda çalışıyoruz.
5A UYDUMUZU 30 KASIM'DA UZAYA YOLLAYACAĞIZ
2 Kasım'da 5A uydumuzu teslim almıştık. Bunu inşallah 30 Kasım'da uzaya yollayacağız. Uzaydaki gücümüz de artmaya başlayacak. Böylece yayıncılık gücümüz artacak. 2021'nin ortalarında 5B'yi uzaya yolladığımızda da internet ağımız çok daha güçlenecek. Bunların hepsini hayatımıza entegre edecek şekilde planlıyoruz. Ulaştırma projeleri yaşam kalitesini artırır. Dünya için örnek projeler için üretiyoruz. Bunun da sorumluğunu taşıyoruz. Genç ve güçlü bir ekibiz. Önümüzdeki günlerde çok güzel projelerin atılımlarıı yapacağız.