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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 07:52
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    • 23.10.2020 07:52
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    23 Ekim piyasalarda son durum! ? Dolar ve , gram ve alış satış fiyatları ne oldu?

    Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte piyasalar hareketlendi. Edinilen son dakika bilgilerine göre nda düşüş görülürken yükselişe geçti. PPK Toplantısı Ekim ayı kararı merakla bekleniyordu. Piyasaların beklediği kararın açıklanmasıyla gözler döviz kurlarına çevrildi. Önceki gün 7.90 TL seviyesinde olan , faiz kararına saatler kala düşüşe geçti. Piyasalardan alınan verilere göre dolar kuru 7,82 TL seviyesine geriledi. Gündüz saatlerinde 482 TL seviyesinde olan gram altın ise 485 TL oldu. Altın ise yükselişe geçti ve 1924 dolar oldu. Peki Dolar ve , gram ve alış satış fiyatları ne oldu?

    takvim.com.tr
    Merkez bankası faiz kararı piyasalarda son durum! TL değer kazandı mı?

    Merkez bankası faiz kararı piyasalarda son durum! TL değer kazandı mı? Piyasalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 22 Ekim 2020 günü yapacağı PPK buluşmasını bekliyordu. Geçtiğimiz ay gelen faiz arttırımı kararının ardından dolar kurunda yükseliş devam etti ve dolar 7.94 TL seviyesine kadar yükseldi. Dolar kurunda yaşanan sert yükseliş, faiz arttırımı beklentisini arttırmış durumda. 24 Eylül günü faiz arttırımı öncesi 7.71 TL seviyesinde olan dolar kuru, faiz arttırımı kararının ardından 7.59 TL seviyesine kadar gerilemişti. Peki Dolar ve Euro kuru, gram ve çeyrek altın fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

    Merkez Bankası banka politika faizini yüzde 10,25'te sabit tuttu.

    DOLAR KURU DÜŞÜŞE GEÇTİ

    Önceki gün 7.90 TL seviyesinde olan dolar kuru, faiz kararına saatler kala düşüşe geçti. Piyasalardan alınan verilere göre dolar kuru 7,82 TL seviyesine geriledi.

    GRAM ALTIN

    Gündüz saatlerinde 482 TL seviyesinde olan gram altın ise 485 TL oldu.

    Altın ons fiyatı ise yükselişe geçti ve 1924 dolar oldu.

    ÖNCEKİ AY FAİZ ARTTIRIMI DOLARI FRENLEDİ

    24 Eylül günü faiz arttırımı öncesi 7.71 TL seviyesinde olan dolar kuru, faiz arttırımı kararının ardından 7.59 TL seviyesine kadar gerilemişti.

    MERKEZ BANKASI'DAN PİYASAYA 10 MİLYAR LİRA

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 19 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

    İhaleye, 38 milyar 830 milyon liralık teklif geldi.

    İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,32, 13,33 ve 13,35 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 14,17, 14,18 ve 14,20 seviyesinde gerçekleşti.

    BIST YÜKSELİŞTE

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.213,64 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 2,12 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.213,64 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok gerileyen yüzde 0,47 ile metal ana sanayi oldu.

    Dün 1.210-1.220 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamladı ve böylece 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının küresel risk iştahını azalttığını bildirdi.

    Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin ederken, faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. 24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.
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    Haberler Ekonomi 23 Ekim piyasalarda son durum! TL değer kazandı mı? Dolar ve Euro kuru, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatları ne oldu?