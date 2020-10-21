Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.10.2020 12:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 12:56
    ABONE OL

    SON DAKİKA: , Kasım ayı uçuş planını açıkladı: İşte o ülkeler

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle 11 Haziran itibariyle uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yolları’nın () Kasım ayı uçuş planı belli oldu. Bu kapsamda THY, Kasım ayında Hindistan, Arjantin, Kolombiya ve 'a tarifeli seferler başlatmayı planlıyor.

    THY, Kasım ayı uçuş planını açıkladı

    Salgın nedeniyle bir süre uçuşlarını askıya alan ve 11 Haziran'da uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatan , belirlenen ülkelere seferler başlatmayı planlamaya dahil ederken, mevcut gerçekleştirilen seferlerde ise frekans artışına gidilecek.



    İŞTE SEFER PLANLANAN ÜLKELER
    THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kasım ayında; Aşkabat, Cezayir'de Hourai, Konstandin ve Vahran, Kolombiya'da Bogota, 'da Damman ve Riyad, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, 'ta Süleymaniye ve Basra, İran'da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin , Dubai, Rusya'da Krosnador, Fas'ta Marakeş, Yunanistan'da Selanik, Moğolistan'da Ulanbator ve Tanzanya'da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: THY, Kasım ayı uçuş planını açıkladı: İşte o ülkeler