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    • Ekonomi
    • 13.10.2020 13:17
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    • 13.10.2020 13:31
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    Son dakika: Kovid-19'a rağmen günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

    Son dakika haberine göre, () Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

    THY Avrupa'da 2. sıraya yükseldi!

    () Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.


    Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün havacılığı derinden etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: THY Kovid-19'a rağmen günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi