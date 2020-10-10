YAĞMUR VE GÜNEŞTEN YARARLANACAK

Su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılayacak olan hangarlar, enerji ihtiyaçlarını da güneş enerjisinden sağlayacak. Ayrıca yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılmasına imkân sağlayan hangarların ısıtılmasında da bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılacak. Son teknoloji sistem ve ekipmanlarla donatılmış tesis içi ve çevresindeki tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleriyle yönetilecek.

"45 UÇAĞA AYNI ANDA BAKIM HİZMETİ SUNABİLECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, sundukları havacılık teknik hizmetlerini yeni yatırımlarla daha ileri seviyelere taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma noktasında kararlıyız. Dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde kabiliyetlerimiz ve kapasitemizdeki artışın bu taahhüdümüzü desteklediğini düşünüyorum. Yapımını tamamlayarak ilk uçak bakımlarını gerçekleştirdiğimiz üs bakım hangarlarımızla önemli bir büyüme sağladık. Çevre dostu yapılardan oluşan bakım kompleksimizde bütün fazların tamamlanmasıyla 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz."