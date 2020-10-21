BU YILIN 2. ÇEYREĞİNDE 62 MİLYON AVRO ZARAR AÇIKLADI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalarla satış rakamları düşen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde 62 milyon avro zarar ettiğini açıklamıştı.