Le Monde'un haberine göre, Temmuz 2021 itibarıyla geçerli olacak plana göre GAP, Avrupa'da bulunan yaklaşık 120 mağazasını kapatarak kıtadan ayrılacak.
GEÇEN YIL 230 SATIŞ NOKTASINI KAPATMIŞTI
Geçen yıl karşılaştığı finansal zorlukların üstesinden gelmek ve markayı yeniden canlandırmak amacıyla kıtadaki 230 satış noktasını kapatan şirket, yıllık 90 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.
BU YILIN 2. ÇEYREĞİNDE 62 MİLYON AVRO ZARAR AÇIKLADI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalarla satış rakamları düşen şirket, bu yılın 2. çeyreğinde 62 milyon avro zarar ettiğini açıklamıştı.