Toryum nedir? Toryum ne işe yarar? Türkiye Toryum rezervi ne kadar?

Toryum ne işe yarar? Toryum nedir? Toryum rezervi ne kadar? Ülkemizde bulunan Toryum rezervleri yeniden gündem konusu oldu. Nükleer yakıt hammaddesi olarak nitelendirilen toryum santrallerinin prototipleri Batı ülkelerinde uzun süredir deneniyor. Toryum rezervlerinin Isparta Aksu'da bulunduğu ve ülkemizin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor.

TORYUM NEDİR?

1828 yılında Jöns Jacob Berzelius tarafından keşfedilen ve periyodik tabloda aktinit serisinin ikinci üyesi olan toryum, yer kabuğunun %0,0007'lik kısmını oluşturmaktadır. Toryum da uranyum gibi doğada serbest halde bulunmaz, fakat 60 civarında mineralin içinde rastlanır. Bunlardan sadece monazit ve thorite, toryum üretiminde kullanılır. Bu mineraller de genellikle nadir toprak elementleri ile birlikte bulunmaktadır.