



Tahminlere göre İspanya yüzde 12.8 küçülmeyle listenin zirvesinde yer oluyor. İspanya'yı yüzde 10.6 ile İtalya, yüzde 9.8 ile Fransa, yüzde 9.8 ile İngiltere ve yüzde 7.1 ile Kanada takip ediyor.