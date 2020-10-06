Dünya işsiz kaldı! Dev şirketler sürekli işçi çıkarmaya

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs en fazla zararı ekonomiye verdi. Büyük ekonomilerin ciddi daralmalar yaşadığı bu dönemde Avrupa ve Amerika'nın en büyük şirketleri çok sayıda işçi çıkartma yoluna gitti. İşten çıkartmalar başta havayolu ve otomobil sektörlerinde gerçekleşti.

DEVLER DÖKÜLÜYOR

AMERİKA

Brooks Brothers: İflas

American Airlines:19 bin işçi

United Airlines: 13 bin işçi

Walt Disney: 28 bin işçi

İlk kez işsizlik maaşına başvuran sayısı 55 milyon kişi oldu.

İlk 7 haftada 34 milyon kişi işsiz kaldı

İSPANYA

Nissan: 2 bin 800 işçi

İşsizlik oranı: 16.2

İRLANDA

Ryanair: 3 bin işçi

İTALYA

Alitalia 7 bin çalışanı geçici olarak işten çıkardı.

ALMANYA

Lufthansa: 22 bin işçi

Turizm firması Tui: 8 bin işçi

Pandemide 2.9 milyon kişi işsiz kaldı.

12.1 milyon işçi kısa çalışma ödeneğine başvurdu.

FRANSA

Renault: 15 bin işçi

Airbus: 15 bin işçi

Air France: 7 bin işçi

Euro Lines: Zorunlu tasfiye

Pandemide 9 milyon kişi işsiz kaldı.

4 milyon kişi ücretsiz izinde.

BİRLEŞİK KRALLIK

British Airways: 12 bin işçi

British Petroleum: 20 bin işçi

Marks and Spencer: 7 bin işçi

Easyjet: 4 bin 500 işçi

Rolls Royce: 9 bin işçi

Pret a Manger: 30 dükkan kapatma

Swissport: 4 bin 556 bin işçi

Centrica: 5 bin işçi

Pandemide 9.4 milyon kişi ücretli izin programında..

SEMANUR KAHRAMAN