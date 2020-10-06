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    • Ekonomi
    • 06.10.2020 Gazete
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    Dünya işsiz kaldı! Dev şirketler sürekli işçi çıkarmaya

    Virüste Türkiye aldığı tedbirlerle istihdamı korumayı başarırken başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede dev şirketler sürekli işçi çıkarmaya devam ediyor. En çok etkilenen sektörler ise havacılık ve .

    Dünya işsiz kaldı!

    Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs en fazla zararı ekonomiye verdi. Büyük ekonomilerin ciddi daralmalar yaşadığı bu dönemde Avrupa ve Amerika'nın en büyük şirketleri çok sayıda işçi çıkartma yoluna gitti. İşten çıkartmalar başta havayolu ve otomobil sektörlerinde gerçekleşti.

    DEVLER DÖKÜLÜYOR
    AMERİKA
    Brooks Brothers: İflas
    American Airlines:19 bin işçi
    United Airlines: 13 bin işçi
    Walt Disney: 28 bin işçi
    İlk kez maaşına başvuran sayısı 55 milyon kişi oldu.
    İlk 7 haftada 34 milyon kişi işsiz kaldı

    İSPANYA
    Nissan: 2 bin 800 işçi
    İşsizlik oranı: 16.2

    İRLANDA
    Ryanair: 3 bin işçi

    İTALYA
    Alitalia 7 bin çalışanı geçici olarak işten çıkardı.

    ALMANYA
    Lufthansa: 22 bin işçi
    firması Tui: 8 bin işçi
    Pandemide 2.9 milyon kişi işsiz kaldı.
    12.1 milyon işçi kısa çalışma ödeneğine başvurdu.

    FRANSA
    Renault: 15 bin işçi
    Airbus: 15 bin işçi
    : 7 bin işçi
    Euro Lines: Zorunlu tasfiye
    Pandemide 9 milyon kişi işsiz kaldı.
    4 milyon kişi ücretsiz izinde.

    BİRLEŞİK KRALLIK
    : 12 bin işçi
    British Petroleum: 20 bin işçi
    Marks and Spencer: 7 bin işçi
    Easyjet: 4 bin 500 işçi
    Rolls Royce: 9 bin işçi
    Pret a Manger: 30 dükkan kapatma
    Swissport: 4 bin 556 bin işçi
    Centrica: 5 bin işçi
    Pandemide 9.4 milyon kişi ücretli izin programında..

    SEMANUR KAHRAMAN

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    Haberler Ekonomi Dünya işsiz kaldı! Dev şirketler sürekli işçi çıkarmaya