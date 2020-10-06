Dünya işsiz kaldı! Dev şirketler sürekli işçi çıkarmaya

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs en fazla zararı ekonomiye verdi. Büyük ekonomilerin ciddi daralmalar yaşadığı bu dönemde Avrupa ve Amerika'nın en büyük şirketleri çok sayıda işçi çıkartma yoluna gitti. İşten çıkartmalar başta havayolu ve otomobil sektörlerinde gerçekleşti.
DEVLER DÖKÜLÜYOR
AMERİKA
Brooks Brothers: İflas
American Airlines:19 bin işçi
United Airlines: 13 bin işçi
Walt Disney: 28 bin işçi
İlk kez işsizlik maaşına başvuran sayısı 55 milyon kişi oldu.
İlk 7 haftada 34 milyon kişi işsiz kaldı
İSPANYA
Nissan: 2 bin 800 işçi
İşsizlik oranı: 16.2
İRLANDA
Ryanair: 3 bin işçi
İTALYA
Alitalia 7 bin çalışanı geçici olarak işten çıkardı.
ALMANYA
Lufthansa: 22 bin işçi
Turizm firması Tui: 8 bin işçi
Pandemide 2.9 milyon kişi işsiz kaldı.
12.1 milyon işçi kısa çalışma ödeneğine başvurdu.
FRANSA
Renault: 15 bin işçi
Airbus: 15 bin işçi
Air France: 7 bin işçi
Euro Lines: Zorunlu tasfiye
Pandemide 9 milyon kişi işsiz kaldı.
4 milyon kişi ücretsiz izinde.
BİRLEŞİK KRALLIK
British Airways: 12 bin işçi
British Petroleum: 20 bin işçi
Marks and Spencer: 7 bin işçi
Easyjet: 4 bin 500 işçi
Rolls Royce: 9 bin işçi
Pret a Manger: 30 dükkan kapatma
Swissport: 4 bin 556 bin işçi
Centrica: 5 bin işçi
Pandemide 9.4 milyon kişi ücretli izin programında..
SEMANUR KAHRAMAN