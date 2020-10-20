Herkesin Kredi Notu Olur Mu?

Kredi kartı kullanan, daha önce herhangi bir kredi çekten, kredili mevduat hesabı olan ya da kredi kullanan birine kefil olan herkesin kredi sicili oluşmuş demektir.

Kredi Notu Neden 0 Olur?

Bankalarla hiçbir ilişkiniz olmaması, kredi notunuzun 0 görünmesine neden oluyor. 'Ben hiç kredi çekmedim, kredi kartı da kullanmadım, kolay kredi alırım' diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Ürün kullanmadığınız ve dolayısıyla hiç borç yapmadığınız için avantajlı olduğunuz yanılgısına düşmeyin. Daha önce hiç ürün kullanmamış olmanız, bankaların sizi tanımıyor olması anlamına geliyor ve bankalar inceleyemedikleri kişilere kredi vermeye yanaşmıyorlar. Bunun için en mantıklı çözüm, düzenli ödeme yapabileceğiniz limitte bir kredi kartı edinmek.