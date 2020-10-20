Rakamı çok fazla olmasa da size acil kredi vererek güçlüklerden bir nevi can suyu olacak bankalar bulunuyor. Kredi notu sıfır olduğu için bir hayli banka tarafından negatif geri dönüş aldıysanız artık üzülmeniz gerekmiyor. Birkaç banka tarafından kredi notu sıfır olan vatandaşlara bazı koşullar sunularak kredi olanağı sağlanıyor mu? Bu soru oldukça fazla soruluyor. Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
GARANTİ BBVA'NIN KREDİ SAĞLAMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
Garanti BBVA, en az 3 aylık sigortası olan vatandaşlara kredi imkanı sunuyor.
İhtiyacınıza göre 40.000 liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor.
Kimlik bilgilerinizle birlikte en yakın şubeye başvurmanız durumunda kredi onaylanıyor ve uygun faizler sağlanıyor.
Üstelik kredi notu sıfır olan vatandaşlar isterlerse kredi kartı da alabiliyorlar. Kredi kartı limiti 1000 liraya yakın bir tutarda oluyor.
ZİRAAT BANKASI'NIN UYGULADIĞI KURALLAR
Devlete bağlı banka olan Ziraat, ihtiyaç sahiplerine kredi notu sıfır olması halinde 50.000 liraya kadar imkan sağlıyor.
Bankanın şartı ise en az 6 aylık sigortanızın bulunması oluyor.
Şubelere göre bazı değişikler oluyor ve birtakım Ziraat Bankası şubeleri kefil de isteyebiliyor.
Eğer kefil bulunur ve başvuru yaparsanız alacağınız kredi imkanı artabiliyor.
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Kredi notunuz sıfırsa 3 aylık sigortanızın olması durumunda en yakın şubeye kefille birlikte başvurabiliyorsunuz.
Kredi limiti olarak 10.000 lira belirleniyor.
Kullanacağınız krediye 60 ay vade imkanı sağlanıyor.
Kredi kartı istiyorsanız size düşük limitli bir kart sunuluyor.
Bahsedilen bankalardan kredi notunuz sıfır olması durumunda kredi çekerseniz, düzenli ödeme yaptığınız halde 3 ayda kredi notunuzu yükseltebiliyorsunuz. Kredi notunuz yükselince zorlanmadan ve sıkıntı çekmeden dilediğiniz bankadan kredi imkanına erişebiliyorsunuz. Geleceğiniz için kredi notunuzun çok önemli olduğunu unutmamanız gerekiyor. Eskiden yapılan hatalar yüzünden zorda kalmamak için olabildiğince ödemeleri düzgün yapmanız gerekiyor.
Kredi Notu Nasıl Belirleniyor?
Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor.
1 ile 1900 arasında puan aralığı olan kredi notu, en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olarak sınıflandırılıyor. Kredi notu 900'ün altında olduğunda bankalar kredi vermeye pek yanaşmıyor. Kredi almak için genel olarak ideal not 1200 ve üstü olarak görülüyor. 1500'ün üzeri ise rahat kredi kullanıyor.
Herkesin Kredi Notu Olur Mu?
Kredi kartı kullanan, daha önce herhangi bir kredi çekten, kredili mevduat hesabı olan ya da kredi kullanan birine kefil olan herkesin kredi sicili oluşmuş demektir.
Kredi Notu Neden 0 Olur?
Bankalarla hiçbir ilişkiniz olmaması, kredi notunuzun 0 görünmesine neden oluyor. 'Ben hiç kredi çekmedim, kredi kartı da kullanmadım, kolay kredi alırım' diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Ürün kullanmadığınız ve dolayısıyla hiç borç yapmadığınız için avantajlı olduğunuz yanılgısına düşmeyin. Daha önce hiç ürün kullanmamış olmanız, bankaların sizi tanımıyor olması anlamına geliyor ve bankalar inceleyemedikleri kişilere kredi vermeye yanaşmıyorlar. Bunun için en mantıklı çözüm, düzenli ödeme yapabileceğiniz limitte bir kredi kartı edinmek.
Kredi Çekmek İçin Kredi Notunun Kaç Olması Gerekir?
Bankadan kredi çekmek için aranılan kriterlerin başında kredi notu ortalaması gelmektedir. En düşük kredi notu sıfır seviyesinden başlamakta olup kişinin mali performansına bağlı olarak yükselmekte ve en yüksek kredi notu ortalaması olan 1850 puana kadar yükselmektedir.
Bankadan kredi çekmek isteyen kişilerin belirli kredi notu ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Bu not ortalaması kullanılmak istenen kredi tutarı ve kredi türüne göre değişmekle beraber yüksek riskli kredi notu ortalaması olan kişilerin bankadan kredi çekmeleri çok zordur.
Kredi Notu 1400 Puan ve Üzeri Olanlar Kolay Kredi Onayı Alıyor!
Kredi notu 1200 puan ile kredi notu 1300 puan arasında olan kişilerin ise kredi red kararı ile karşı karşıya kalmamak adına ya ipotekli kredi başvurusu yapması ya da maaşlarının çok daha altında bir kredi tutarı için başvuruda bulunması gerekiyor.
Kredi notu 1100 puan ve altında olan kişileri ise altın teminatlı banka kredisi gibi nakit teminatlı krediler dışında ne yazık ki kredi onayı almaları son derece düşük bir ihtimal olarak görülmektedir.