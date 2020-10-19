0.37 faiz müjdesine dair detaylar merakla sorgulanıyor. Halkbank tarafından esnaflar için uygun faizle kredi imkanının duyurulmasıyla birlikte başvuru şartları ve koşulları merak konusu olmaya başladı. Halkbank 0.37 faiz oranıyla esnaflara özel kredi kampanyası başlattı. Peki, esnaf kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

150.000 TL, 175.000 TL VEYA 225.000 TL LİMİTLİ KREDİLER

Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.