Ziraat Bankası'ndan 120 aya kadar kullanabileceğiniz konut kredisi faiz oranlarını, aylık ne kadar ödeyeceğinizi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Bankalardan konut kredisi çekme talebinde bulunacak kişiler, hangi bankaların hangi imkanlarla konut kredisi verdiklerini bu yazımızdan öğrenebilirler. Ziraat Bankası tarafından sunulan cazip tekliften faydalanarak ev sahibi olmak isteyen herkes hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Kira ödemek yerine kredi borcu ödeyerek ev sahibi olmak çok basit!