Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle istihdamı korumak ve ekonomik etkileri azalmak için işten çıkarma yasağı devreye alınmıştı. Bilindiği üzere 17 Eylül tarihinden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işçi çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.