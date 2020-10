Fakir ailelere devlet yardımı gün geçtikçe artarken bunlardan biride dar gelirliye elektrik müjdesi olmuştu. 10 milyon kişinin yararlanacağı devlet yardımı detayları.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine her ay 103 TL'ye kadar elektrik yardımı yapıyor. Elektrik Tüketim Desteği (ETD) adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 103 Liraya kadar düşürülmesi sağlanıyor. Dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.