Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Doğru kullan az öde! ları düşürmek için ne yapmak gerekir?

    Hem hem de larını alacağınız bazı önlemlerle düşürebilirsiniz. Peki, faturayı düşürmek için ne yapmak gerekir? İşte cep dostu tüyolar...



    Havalar     serinlemeye başlarken, kombi sezonu da gün sayıyor. Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz, alınacak bazı önlemlerle yılda ortalama yüzde 47 tasarruf sağlanabileceğini, aile bütçesine yılda bin 781 lira katkı sağlanabileceğini söyledi:

    Kombi basıncını düzenli aralıklarla kontrol edin.
    Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmayın.
    Kapı ve pencereler PVC ya da çift cam olsun.
    Kışın sabit bir ısıda kombiyi açık tutmak önemli.



    FATURA ÇARPMASIN
    Uzmanlar, evde elektriği hem verimli hem de tasarruflu kullanmanın yollarını şöyle anlattı:

    Elektriği en çok ne zaman kullandığınıza bakın, tarifenizi buna göre seçin.
    Aylık 85 lira ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız elektrik tedarikçinizi değiştirerek yüzde 10 ile 25 arasında tasarruf edebilirsiniz.
    Elektrikli aletlerin fişini kullanmadığınız zaman çekin.
    Tasarruflu beyaz eşya seçin.
    Ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce fişten çekin.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Doğru kullan az öde! Faturaları düşürmek için ne yapmak gerekir?