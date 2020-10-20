Havalar serinlemeye başlarken, kombi sezonu da gün sayıyor. Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz, alınacak bazı önlemlerle yılda ortalama yüzde 47 tasarruf sağlanabileceğini, aile bütçesine yılda bin 781 lira katkı sağlanabileceğini söyledi:
Kombi basıncını düzenli aralıklarla kontrol edin.
Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmayın.
Kapı ve pencereler PVC ya da çift cam olsun.
Kışın sabit bir ısıda kombiyi açık tutmak önemli.
FATURA ÇARPMASIN
Uzmanlar, evde elektriği hem verimli hem de tasarruflu kullanmanın yollarını şöyle anlattı:
Elektriği en çok ne zaman kullandığınıza bakın, tarifenizi buna göre seçin.
Aylık 85 lira ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız elektrik tedarikçinizi değiştirerek yüzde 10 ile 25 arasında tasarruf edebilirsiniz.
Elektrikli aletlerin fişini kullanmadığınız zaman çekin.
Tasarruflu beyaz eşya seçin.
Ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce fişten çekin.