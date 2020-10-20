



FATURA ÇARPMASIN

Uzmanlar, evde elektriği hem verimli hem de tasarruflu kullanmanın yollarını şöyle anlattı:



Elektriği en çok ne zaman kullandığınıza bakın, tarifenizi buna göre seçin.

Aylık 85 lira ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız elektrik tedarikçinizi değiştirerek yüzde 10 ile 25 arasında tasarruf edebilirsiniz.

Elektrikli aletlerin fişini kullanmadığınız zaman çekin.

Tasarruflu beyaz eşya seçin.

Ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce fişten çekin.