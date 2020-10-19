Herkese örnek olacak başarı hikayesi! İşini bırakarak 5 yıl içinde kendi işinin patronu oldu

Eşinin geçici bir hevesle hareket ettiğini düşündüğünü anlatan Mecek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız küçük olduğu için başarılı olacağını düşünmedim. Zamanla eşim beni çok şaşırttı. Karşımda işine aşık bir kadın vardı. Eşimin tüm kararlarının arkasında durdum. Ona hep destek vermeye çalıştım. Kadınlara da istihdam sağlamaya başlayınca mutluluğu arttı. Sıfırdan buralara gelmek hiç kolay değil. Ortaya küçümsenmeyecek bir başarı koydu. Doğrusu, bundan altı yıl önce 'Eşin buralara gelecek, çok başarılı bir iş insanı olacak.' deseler inanmazdım."