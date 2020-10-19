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    • Ekonomi
    • 20.10.2020 00:53
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    • 20.10.2020 00:54
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    daha az kazandı

    Amerika Birleşik Devletleri merkezli i 'in bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 17,6 milyar dolara düştü.

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    IBM daha az kazandı

    IBM, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

    Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalışla 17,6 milyar dolara geriledi. IBM, 2019'un üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolar gelir elde etmişti.

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    Şirketin net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6'lık artış göstererek 1,69 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,67 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

    Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,58 dolar olarak kaydedildi.
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