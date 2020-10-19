BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI

Türk Telekom müşterilerine Eylül 2020 döneminde bedava internet sağlayan firmaların başında geliyor. Türk Telekom'un mobil uygulamasını telefonlarına indiren müşteriler bu uygulama üzerinden Sil Süpür Etkinliğine dahil oluyorlar. Belli bir süre için bedava internet, hediye SMS, konuşma hakkı sağlanan bu etkinlikle müşteriler 500 mb, 1 GB, 2 GB ve 4 GB gibi hediye internet paketlerinin yanında Türk Telekom ayrıca sadece sosyal medyada kullanım, sınırsız Whatsapp gibi özel internet hediyeleri de sağlıyor.

BIMCELL hattınızı tek seferde yapacağınız tüm 25 TL ve üzeri yükleme yapmanız durumudna 500 SMS ve ek olarak 1 GB hediye internet hakkı kazanabilirsiniz. Bunun dışında ödeme tutarı arttıkça hediye paketi de yükseliyor. 40 TL ve üzeri tek seferlik yüklemeler sonucunda 5 GB ve 500 SMS hediye ediliyor. BİMCell'e yeni geçiş yapmış kullanıcılar için ise 250 Dakika, 250 SMS ve 6 GB internet hediye ediliyor.