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    • 19.10.2020 09:33
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    Kanuni sefere hazır! Sonraki rotası Karadeniz

    Fatih ve Yavuz'dan sonra Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 'ni de geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi. Kanuni'nin sonraki rotası Karadeniz'deki sondaj çalışmaları olacak.

    Kanuni sefere hazır! Rotası o bölge olacak

    Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına ulaştı. Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra Marmara Denizi'ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.

    BOĞAZ'DAN GEÇİŞTE DENİZ KUVVETLERİ EŞLİK ETTİ
    Dün Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih ve Yavuz'dan sonra Türkiye'nin sondaj gemileri filosuna katılan Kanuni ilk görev yerine intikal ediyor. Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni'ye intikal süresince Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor" denildi.
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