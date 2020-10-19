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    • Ekonomi
    • 19.10.2020 23:32
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    • 19.10.2020 23:32
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    'de endeksler düşüşle kapandı! sında son durum

    sı, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,44 düşüşle 28.195,42 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,62 kayıpla 3.427,23 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,65 azalışla 11.478,88 puana indi.

    ABD'de endeksler düşüşle kapandı!

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

    Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,44 düşüşle 28.195,42 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,62 kayıpla 3.427,23 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,65 azalışla 11.478,88 puana indi.

    Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizlik ve ABD ile Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış etkili oldu.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri hafta sonu da devam etti.

    Pelosi, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmuştu
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