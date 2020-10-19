17 aydır aralıksız artıyor! Tüm zamanların zirvesinde

TAPU HARCINDAN 13.8 MİLYAR LİRA GELİR

Haziran ayında başlayan düşük faiz ve iki yıl ödemesiz dönemi içeren kampanya sebebiyle konut satışlarında rekorlar kırıldı. Bu rekor, tapu harcı bakımından da hazineye yaradı. Tapu harcından elde edilen gelir, ocak-eylül döneminde tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı. Bu dönemde satılan gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) sayısı 1 milyon 998 bin 541 adet olurken, bu gayrimenkuller için tapu dairelerinde 371 milyar 77 milyon liralık değer ibraz edildi. Dokuz ayda gerçekleşen satışlardan 13 milyar 445 milyon liralık harç geliri elde edilirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 13 milyar 848 milyon liraya ulaştı.Geçen yıl konut satışlarındaki tapu harcının yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi sebebiyle tapu harcı geliri 10 milyar 924 milyon lira olmuştu.