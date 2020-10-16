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Konutta satış patlaması! En çok talep o ülkeden!

Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 161 bin 278 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artış gösterdi. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 konut satışı ile İstanbul aldı. İşte il il konut satışları…

16.10.2020 08:46 - Son Güncelleme: 16.10.2020 08:59
Konutta satış patlaması! En çok talep o ülkeden!

Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 161 bin 278 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artış gösterdi. Ocak-Eylül döneminde ipotekli konut satışı yüzde 170,7 artarak 508 bin 690 oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 6,6 artarak 359 bin 208 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 51,8 artarak 802 bin 70 olarak gerçekleşti.

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Konutta satış patlaması! En çok talep o ülkeden!

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 konut satışı ile İstanbul aldı.

Konutta satış patlaması! En çok talep o ülkeden!

İstanbul ilini sırasıyla bin 18 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin izledi. İşte ülke ülke konut satışları...

Konutta satış patlaması! En çok talep o ülkeden!

Ülke: Katar

Satılan Konut Sayısı: 71

Konutta satış patlaması! En çok talep o ülkeden!

Ülke: İsveç

Satılan Konut Sayısı: 72

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