Konut satışlarında 9 aylık rekor geldi

Eylül'de konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.9 azalarak 136 bin 744'e geriledi. İlk el satışlar yüzde 19.5 azalarak 41 bine gerilerken, ipotekli satışlar da yüzde 38.5 azalarak 35 bine indi. Buna karşılık ilk 9 ayda toplam satışlar yüzde 34.2 artarak 1 milyon 161 bine çıkarken, tarihin en yüksek 9 aylık satışına imza atıldı. Bu dönemde ipotekli satışlar yüzde 170.7 artarak 508 bin 690'a ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 5 bin 269 ile 2 yılın zirvesine çıktı.