



Ancak bugüne kadarki sonuçlar gösteriyor ki bu sürecin sonuçları olumlu değil. Dolayısıyla bu konuda yeni bir düzenlemenin yapılması gerekiyor.

İŞ GÜCÜNDEN UZAKLAŞMA

Prim ödeme şartlarını sağlayan ve kanunun öngördüğü şekilde işsiz kalan kişiler, işsiz kaldıktan sonra 6 8 veya 10 ay boyunca işsizlik ödeneği alabiliyorlar. Bu süre içerisinde kişilerin işgücü piyasasından uzaklaşmaları ve mesleklerini yapamamaları söz konusu oluyor. Özellikle 10 ay işsizlik ödeneği alınan durumlarda kişilerin iş ve mesleklerinden uzak kalma süresi mesleğe göre uzun olabiliyor. Teknolojik değişimin çok hızlı gerçekleştiği günümüzde kişilerin becerilerinin erozyona uğraması söz konusu olabildiği gibi çalışma istek ve arzuları da kaybolabiliyor.