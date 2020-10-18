Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.10.2020 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2020 15:03
    ABONE OL

    Yalnızca 69000 TL! 'den ayda 450 TL taksitle ev sahibi olun!

    tarafından yapılan son dakika açıklamasında 23 şehirde bulunan evlerde satışların başladığı, vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağına yer verildi. TOKI kura sırasından evin size çıkması durumunda size verilen tarihlerde kura sırasında belirlenen konut için peşinat ödemesi yapmanız gerekiyor. Tabi bu durumda sözleşmenin de imzalanması gerekir.

    takvim.com.tr
    Yalnızca 69000 TL! TOKİ'den ayda 450 TL taksitle ev sahibi olun!

    Dar gelirli ve asgari ücretliler satışlar başladı. TOKİ; Dar ve orta kazanç seviyesine sahip olan ailelerin ev edinmesi emeliyle uygun konutlar satan bir müessesedir. 81 şehirde bütün zamanlı olarak çalışan bir çalışma sistemleri vardır.

    AYDA 452 TL TAKSİTLE

    TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.

    TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.

    BAŞVURU

    TOKİ ev kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların Halkbank ya da Ziraat Bankasına gitmesi i müracaatını yapması gerekmektedir.

    https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama

    İŞTE TOKİ KAMPANYALARI

    TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.

    İŞTE TOKİ KAMPANYALARI

    İŞTE TOKİ KAMPANYALARI

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Yalnızca 69000 TL! TOKİ'den ayda 450 TL taksitle ev sahibi olun!