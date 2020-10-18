Yalnızca 69000 TL! TOKİ'den ayda 450 TL taksitle ev sahibi olun!

Dar gelirli ve asgari ücretliler satışlar başladı. TOKİ; Dar ve orta kazanç seviyesine sahip olan ailelerin ev edinmesi emeliyle uygun konutlar satan bir müessesedir. 81 şehirde bütün zamanlı olarak çalışan bir çalışma sistemleri vardır.
AYDA 452 TL TAKSİTLE
TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.
TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.
BAŞVURU
TOKİ ev kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların Halkbank ya da Ziraat Bankasına gitmesi i müracaatını yapması gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
TOKİ tarafından yapılan açıklamada satışa sunulan evlerin en ucuzunun 69 bin TL olduğu görüldü. İşte en ucuza satılan konutlar.
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI
İŞTE TOKİ KAMPANYALARI