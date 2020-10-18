Bin TL başvuru linki ve sonuç sorgulama e-devlet ekranı oldukça popüler!

DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ NEDİR?

Korana virüs salgını nedeni ile işinden olanlar, geçici olarak gelir kaybı yaşayanlar, normalde yevmiyeli olarak çalışan ancak salgın nedeni ile büyük gelir kaybına uğrayan kişiler de dönemsel muhtaçlık kriteri kapsamında yardım programına dahil edildi.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.