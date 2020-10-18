A101 23 Ekim aktüel kataloğu belli oldu. A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında televizyondan elektronik ürünlere, elektrikli süpürgeden ütüye, çay makinesinden çelik su ısıtıcısına, buzdolabından çamaşır makinesine, züccaciye ürünlerinden kullanışlı ev malzemelerine, valizden battaniye çeşitlerine, giyim tekstilinden gıda ürünlerine kadar onlarca üründe kampanyalı fiyatlar yer alıyor. A101 23 Ekim aktüel kataloğunda evinizin ihtiyacı olan elektrikli ev aletlerinin yanında SEG marka A+ 2 yıl Vestel garantili buzdolabı, 9 kilogram yıkama kapasiteli çamaşır makinesi ve 12 kişilik yıkama kapasiteli bulaşık makinesi yer alıyor. Mutfakların vazgeçilmezi Hascevher marka düdüklü tencere 139,95 TL etiket fiyatıyla gözlerden kaçmıyor. Ayrıca pamuklu tek ve çift kişilik battaniye çeşitleri de yoğun ilgi görüyor. İşte A101 haftanın tüm aktüel ürünleri...