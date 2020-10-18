Bilindiği üzere her hafta çarşamba günleri ŞOK market şubelerinde satışa sunulan ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK 21 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu ürünleri satışa sunulacak. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen kataloğ firmanın resmi sitesinden duyuruldu. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında temizlik, ev ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler satışa sunulacak? İşte haftanın ürünleri...