A101 22 Ekim aktüel kataloğunda onlarca indirim var. 101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. 22 Ekim tarihinden itibaren A101 marketlerinde onlarca üründe büyük indirim fırsatı yer alıyor. Kataloğun ilk sayfasında Toshiba ve HI-LEVEL android LED televizyon yer alıyor. Piyasa fiyatının çok altında satışa sunulan iki farklı televizyon modeli dikkatleri çekiyor. A101 23 Ekim aktüel kataloğunda evinizin ihtiyacı olan elektrikli ev aletlerinin yanında SEG marka A+ 2 yıl Vestel garantili buzdolabı, 9 kilogram yıkama kapasiteli çamaşır makinesi de var. İşte A101 market haftanın indirimli ürünleri
A101 22 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart Led Tv 2.999 TL
HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 1.899 TL
SEG SRF2832 A+Buzdolabı 1.599 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.399 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.599 TL
5 Raflı Kitaplık 99,95 TL
Çamaşır Kurutmalık 75 TL
Fantom DC2000 Toz Torbalı Süpürge 349 TL
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL
Sunny Saç Kurutma Makinesi 69,95 TL
Yui Siyah Nokta Giderici Cilt Temizleme Cihazı 99,95 TL
Arzum Starmix El Mikseri 99,95 TL
Aprilla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 75 TL
Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 199,95 TL
Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL
Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı 69,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
Lenovo Kulaklık 29,95 TL
Piranha Akıllı Bileklik 49,95 TL
Toshiba 16 GB Micro SD Kart 24,95 TL
Sonos Mikrofonlu Kablolu Kulaklık 24,95 TL
Piranha Dual USB Kablo 12,95 TL
Loock's ABS Kabin Boy Valiz 85 TL
Loock's ABS Orta Boy Valiz 95 TL
Loock's ABS Büyük Boy Valiz 105 TL
Triathlon Pilates Yoga Matı 173x61cm 39,95 TL
Yoga Pilates Matı 180x65cm 29,95 TL
Dambıl Seti 2x5 Kg 39,95 TL
Kapı Barfiks Barı 39,95 TL
Hascevher Düdüklü Tencere Seti 3,5 Litre + 7 Litre 139,95 TL
Papilla Karadeniz Balık ve Gözleme Tavası 30cm 39,95 TL
Manuel Multi Doğrayıcı Karıştırıcı 24,95 TL
Metaltex Kek Kalıbı Çeşitleri 19,95 TL
Pandeli Kızartma Tenceresi 34,95 TL
Desenli Termos 1,2 Litre 22,50 TL
Paşabahçe Kavanoz 1000cc 8'li 17,50 TL
Paşabahçe Kavanoz 660cc 8'li 14,95 TL
Kavanoz Kapağı 10'lu 4,50 TL
Plastik Saplı Mini Mutfak Gereçleri 4,95 TL
Rooc Renkli Bıçak 2'li 4,95 TL
Keramika Makarna Tabağı 26cm 11,50 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 275cc 2'li 10,95 TL
Granit Görünümlü Seramik Fırın Kabı 8,50 TL
Metaltex 4 Katlı Metal Raf 24,95 TL
Ceviz Kıracağı 6,95 TL
Rende 5,95 TL
Kesim Panosu 9,95 TL
Arcopal Zelia Yemek Tabağı / Kase 16cm 4,95 TL
Oval Servis Tabağı 33cm 14,95 TL
Opal Kase 27cm 14,95 TL
Pizza Tabağı 32cm 14,90 TL
NoFrost Saklama Kabı 1,2 Litre 2,95 TL
Bonbon Kristal Saklama Kabı Seti 8,50 TL
Sofra Bezi 130x140cm 5,95 TL
Yağlık / Sirkelik 1000cc 4,95 TL
Kurulama Bezi 3'lü 6,95 TL
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200cm 22,95 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 180x220cm 26,95 TL
Silk&Blue Çocuk Polar Pijama Takımı 29,95 TL
Silk&Blue Bayan Polar Pijama Takımı 39,95 TL
Do-Re-Mi Bayan Külotlu Çorap 5,95 TL
Do-Re-Mi Bayan Diz Altı Çorap 2,95 TL
Lisanslı Masa Sandalye Takımı 54,95 TL
Lisanslı Çocuk Siperlik 8,95 TL
Yıkanabilir Desenli Yetişkin Maske Çeşitleri 3,95 TL
Tüm Dersler Soru Bankası 8,95 TL
Oyuncak Kutulu Mini Fırın Çamaşır Makinesi 18,95 TL
Oyuncak Şehrin Kırılmazları 18,95 TL
Oyuncak Zıp Zıp Kafalar 2,95 TL
Etkinlik ve Boyama Kitabı 3,95 TL
Polisiye Kitap Çeşitleri 5,95 TL