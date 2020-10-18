A101 22 Ekim aktüel kataloğunda onlarca indirim var. 101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. 22 Ekim tarihinden itibaren A101 marketlerinde onlarca üründe büyük indirim fırsatı yer alıyor. Kataloğun ilk sayfasında Toshiba ve HI-LEVEL android LED televizyon yer alıyor. Piyasa fiyatının çok altında satışa sunulan iki farklı televizyon modeli dikkatleri çekiyor. A101 23 Ekim aktüel kataloğunda evinizin ihtiyacı olan elektrikli ev aletlerinin yanında SEG marka A+ 2 yıl Vestel garantili buzdolabı, 9 kilogram yıkama kapasiteli çamaşır makinesi de var. İşte A101 market haftanın indirimli ürünleri