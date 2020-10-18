BİM 23 Ekim aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılmaya başlandı. BİM'de cuma günü gelecek ürünler arasında, KUMTEL'in iki çeşit elektrikli ısıtıcısı ve tekli elektrikli ocağı da fiyatlarıyla dikkatleri çekiyor. Arnica'nın 750 watt gücünde A sınıfı elektrikli süpürgesi, 4 bölmeli çok amaçlı dolap ve kitaplıklı çalışma masasının fiyatları da oldukça uygun. Kataloğun son sayfasında yer alan ürünlerin arasında çift kişilik bambu yorgan, soley çift kişilik çarşaf yastık takımı, kapitone yastık alezi, post halı, dolap düzenleyici, battaniye çeşitleri ve giyim ürünleri piyasa fiyatlarının çok altında satışa sunuldu. İşte BİM aktüel katalog ürünlerinin tamamı...