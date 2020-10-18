BİM 23 Ekim aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılmaya başlandı. BİM'de cuma günü gelecek ürünler arasında, KUMTEL'in iki çeşit elektrikli ısıtıcısı ve tekli elektrikli ocağı da fiyatlarıyla dikkatleri çekiyor. Arnica'nın 750 watt gücünde A sınıfı elektrikli süpürgesi, 4 bölmeli çok amaçlı dolap ve kitaplıklı çalışma masasının fiyatları da oldukça uygun. Kataloğun son sayfasında yer alan ürünlerin arasında çift kişilik bambu yorgan, soley çift kişilik çarşaf yastık takımı, kapitone yastık alezi, post halı, dolap düzenleyici, battaniye çeşitleri ve giyim ürünleri piyasa fiyatlarının çok altında satışa sunuldu. İşte BİM aktüel katalog ürünlerinin tamamı...
BİM 23 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL.
Kiwi Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü 109 TL.
6 fincan kapasiteli ve 2 yıl garantili Cam Kahve Cezvesi 99,90 TL.
Kaydırmaz ayaklı, 2 hız ayarlı, paslanmaz çelik gövde ve bıçaklı, Katı Meyve Sıkacağı 199 TL.
Kumtel Elektrikli Fan 69,90 TL.
Kumtel Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı 49,90 TL.
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 79,90 TL.
Kumtel Set Üstü İnox Ocak 349 TL.
Fakir Saç Düzleştirici 75 TL.
Toprak Güveç Tencere 14,90 TL.
Saklama Seti 8,95 TL.
Patlamış Mısır Kovası 1,95 TL.
Melaminden üretilmiş Dikdörtgen Çerezlik 4,95 TL.
Paslanmaz ağızlı Alpina Meyve Sebze Soyucu 12,50 TL.
Mısır Patlatma Tavası 6,95 TL.
Ahşap Stantlı Büyük Meyvelik-Şekerlik 29,90 TL.
Sürgülü plastik çekmecelere sahip, kolay kurulum imkanı ile dikkat çeken 4 Raflı Sebzelik 79,90 TL.
Paşabahçe Aurora Çay Seti 29,90 TL.
Paşabahçe Aurora Tekli Servis Tabağı 12,90 TL.
Borcam Yuvarlak Tencere 19,90 TL.
Çift Kişilik Bambu Yorgan 169 TL.
Bambu Yastık 49,90 TL.
Pamuktan üretilmiş Soley Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takımı 49,90 TL.
Farklı renk ve desenlerde Çift Kişilik Akrilik Battaniye 44,90 TL.
Asılabilir 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 13,90 TL.
Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi 24,90 TL.
Kaymaz tabanlı Post Halı 99,90 TL.
Farklı renklerde Kadın Pijama Takımı 29,90 TL.
Comfort Family Erkek Pijama Takımı 29,90 TL.
Pamuktan üretilmiş Çizgili Yüz Havlusu 6,95 TL.
Welsoft battaniye 29,90 TL.
Farklı modellerde Kadın Kadife Eşofman Altı 27,90 TL.
Kadın Fermuarlı Welsoft Üst Giyim 24,90 TL.
Erkek Triko Kazak 22,90 TL.
Farklı renklerde Kadın Simli Panço 24,90 TL.
Kadın Erkek Şemsiye 24,90 TL.
Erkek Trekking Ayakkabısı 36,90 TL.
Kadın Patik Terlik 7,95 TL.
Kolej Takımı 29,90 TL.
Kız Erkek Çocuk Pijaması 19,90 TL.
Lisanslı Çocuk Şemsiyesi 29,90 TL.
Kışlık Çocuk Terliği 9,95 TL.
Konuşan Defne Bebek 49,90 TL.
Piccolo Mondi Oyuncak Raylı Tren 129 TL.
Farklı çeşitlerde Gökyüzü Fatihleri 11,90 TL.
Farklı renk seçeneklerine sahip Kırılmaz Yumuşak Arabalar 9,95 TL.
Dede Oyuncak Pazar Arabası 29,90 TL.
Oyuncak Plastik Puset 14,90 TL.
Maket Şirin Evim 19,90 TL.
Oyun Hamuru Seti 12,90 TL.
Resimli Klasik Çocuk kitapları 4,95 TL.
2 kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 189 TL.
Metal ayaklara sahip, CE sertifikalı suntalamdan üretilmiş, 4 katlı kitaplığı bulunan Kitaplıklı Çalışma Masası 199 TL.
Farklı renklerde Hobi Masası 12,90 TL.
Pastik papuçlu, metal katlanır ayaklara sahip Katlanır Yer Sofrası 49,90 TL.