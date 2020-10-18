Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Ekim ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor?
ZİRAAT BANKASI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Devlet bankaları arasında en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda
Bu kapsamda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve 10.000 TL üzerinden 32 gün sonunda sağlanan getiri rakamları şu şekilde;
* Ziraat Bankası Ekim 2020 dönemi vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde % 11
10.000 TL'ye getiri ise: 10.091,36
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/mevduat-getirisi-hesaplama
* ICBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.75
* QNB Finansbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.70
* Fibabanka Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 13.00
* Burgan Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 13.00
NOT: VERİLER BANKALARIN RESMİ İNTERNET SİTELERİNDEN ALINMAKTADIR. GÜNCELLEME SONRASI DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI
En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.00 oranında getiri sağlıyor.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.