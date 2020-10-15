



Mnuchin, konuya ilişkin dün yaptığı değerlendirmede ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşma sağlanmasının zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala uzlaşıdan çok uzak olduğunu ifade etmişti.

Hazine Bakanı Mnuchin'in bugünkü açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump da telefonla katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketini seçimden önce geçirebileceklerine işaret ederek, teklifi 1,8 trilyon doların üzerine çıkaracağını kaydetti.