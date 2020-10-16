Gerekli olan şartlara uygun olanlar için her tarım kredi ortağı da çiftçinin bu proje kapsamında başvuru yapma haklarının yer aldığını aktarırken; ortaklık olarak kayıtlı bir şekilde kooperatiflere gitmelerinin ardından bilgi alınabilecek olduğu belirtildi.

Poyraz; hazine ve maliye bakanlığı ile beraber konu hakkında yapılan görüşmeler ile beraber bunlar üzerinde indirimli olarak verilen kredi kullanımları yanı sıra aynı kredi kullanımları için sabit oranlı olarak krediye dönüşmelerini sağladıklarına dikkatleri çekti. '' şu an ortaklıkları olan vatandaşların yüzde oranları ile beraber yıllık kredi kullanma kapsamları ile beraber tarımsal giderleri temin etmeleri sağlanıyor. '' açıklamaları ile dikkatleri çekti.