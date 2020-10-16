Banka kredisi nasıl alınır, nasıl başvuru yapılır?

Banka kredisi almak için bir banka şubesine başvurmalısınız. Başvuru İnternet üzerinden, hatta bazı kampanyalarda cep telefonu mesajlarıyla da yapılabilir. Ancak İnternet üzerinden yapılan başvurularda veya mesajla yapılan başvurularda hesap net olmayabilir. Bu sebeple en sağlamı doğrudan bir şube ile görüşmektir.

Kredi Başvurusu

Başvurularınızı ücretsiz yapabilmek için ise siz de kredi başvurusu bağlantısından yararlanabilirsiniz. Kredilerin banka tarafından olumlu ya da olumsuz bir biçimde sonuçlanması talep eden tüketicinin KKB tarafından verilmiş olan notu ile direkt olarak ilgilidir. Notu etkileyen faktörler içerisinde ise kredi kartı ödemelerinden fatura ödemelerine kadar pek çok kriter dikkate alınmaktadır. Bu güne kadar uzmanlar kredi danışmanlık hizmetlerine binlerce başvuru gelmiştir.