Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından turizm sektörüne verilecek 10 milyar TL'lik destek paketi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı

Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.