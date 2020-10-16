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    • 16.10.2020 16:31
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan turizm sektörüne destek paketi mesajı

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından turizm sektörüne verilecek 10 milyar TL'lik destek paketi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından turizm sektörüne verilecek 10 milyar TL'lik destek paketi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı
    Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan turizm sektörüne destek paketi mesajı